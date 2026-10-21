Мужская сборная Великобритании заняла четвертое место в командном финале чемпионата мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, Нидерланды. Команда не получила одну из трех досрочных путевок на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщает BBC Sport.

Результат командного финала

В составе британской команды выступили Кортни Таллок, Джо Фрейзер, Джейк Джарман, Гарри Хепворт и Рубен Ворд. В финал они вышли со вторым результатом, а в решающем выступлении 20 октября набрали 247,395 балла.

После четырех из шести ротаций британцы лидировали в зачете, однако в заключительной части соревнований опустились за пределы призовых мест. Золото завоевала действующая чемпионка Япония, набрав 251,928 балла.

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Следующий отбор в Чэнду

Следующую возможность квалифицироваться на Олимпиаду британская команда получит на чемпионате мира 2027 года в Чэнду, Китай. Чтобы получить путевку в Лос-Анджелес, ей необходимо будет финишировать в первой девятке.

Джо Фрейзер заявил BBC Sport, что команда способна конкурировать с сильнейшими сборными мира. По его словам, британцам необходимо улучшить выступления на параллельных брусьях и перекладине, чтобы претендовать на титул чемпионов мира в следующем году.

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