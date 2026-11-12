Видео: боксер Нурмагомедов и его команда избили экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что на него напал российский боец Усман Нурмагомедов вместе со своей командой. Инцидент якобы произошел в Абу-Даби.

Боец также рассказал свою версию событий и обвинил Нурмагомедова и его товарищей в нападении с засады.

«Какой коварный прием, ребята. Нас было всего двое, я и мой друг приехали сюда, в Абу-Даби, а Усман Нурмагомедов со своими друзьями подкрались, как змеи, сзади. Что вы за бойцы такие? Какой мужчина так поступает, брат?

Если хочешь поговорить о бою, давай сделаем это по-настоящему. Вы напали на нас, когда нас было всего двое. И, типа, вы, ребята, были готовы, брат. Что за хрень?

Мы истекаем кровью, мы сражаемся, мы воюем. А вы, ребята, просто подлые типы, брат. Вы, ребята, не настоящие мужчины. Это показывает ваш характер, показывает, что вы не настоящие мужчины. Что за хрень, ребята?», — заявил Двалишвили.

Впоследствии в сети появилось видео самого инцидента. На обнародованных кадрах Усман Нурмагомедов вместе с братьями нападает на Мераба Двалишвили прямо во время интервью.

Таким образом, конфликт между бойцами перерос в физическое противостояние прямо во время общения Двалишвили с журналистами.

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Двалишвили опубликовал в Instagram видео, на котором видно его окровавленное лицо.

Ранее экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас играет за испанский клуб «Альбасете», признался, что в бою Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова будет болеть за российского бойца. Футболист сообщил, что в последнее время увлекся UFC, поэтому обязательно будет смотреть этот поединок в прямом эфире.

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