Film: bokser Nurmagomiedow i jego ekipa pokonali byłego mistrza UFC Meraba Dwalishwili

Były mistrz UFC w wadze najlżejszej, Merab Dvalishvili, oświadczył, że został zaatakowany przez rosyjskiego zawodnika Usmana Nurmagomiedowa wraz z jego ekipą. Do incydentu miało rzekomo dojść w Abu Zabi.

Zawodnik przedstawił również swoją wersję wydarzeń i oskarżył Nurmagomiedowa oraz jego towarzyszy o atak z zaskoczenia.

„Co za podstępna zagrywka, chłopaki. Było nas tylko dwóch – ja i mój przyjaciel przyjechaliśmy tutaj, do Abu Zabi, a Usman Nurmagomiedow ze swoimi kumplami podkradli się jak węże od tyłu. Co to za zawodnicy z was? Jaki mężczyzna tak postępuje, bracie?

Jeśli chcesz porozmawiać o walce, zróbmy to jak należy. Zaatakowaliście nas, kiedy było nas tylko dwóch. I, jakbyście byli gotowi, chłopaki. Co to za bzdury?

My krwawimy, walczymy, toczymy walkę. A wy, chłopaki, to po prostu podstępni typy, bracie. Wy, chłopaki, nie jesteście prawdziwymi mężczyznami. To pokazuje wasz charakter, pokazuje, że nie jesteście prawdziwymi mężczyznami. Co to za bzdury, chłopaki?”, – oświadczył Dwalishvili.

Później w sieci pojawiło się nagranie samego incydentu. Na opublikowanych ujęciach Usman Nurmagomiedow wraz z braćmi atakuje Meraba Dwaliszviliego bezpośrednio podczas wywiadu.

W ten sposób konflikt między zawodnikami przerodził się w fizyczną konfrontację właśnie podczas rozmowy Dwalishvili z dziennikarzami.

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Dvalishvili opublikował na Instagramie film, na którym widać jego zakrwawioną twarz.

Wcześniej były napastnik reprezentacji Ukrainy Roman Zozulia, który obecnie gra w hiszpańskim klubie „Albacete”, przyznał, że w walce Conora McGregora z Chabibem Nurmagomiedowem będzie kibicował rosyjskiemu zawodnikowi. Piłkarz poinformował, że ostatnio zainteresował się UFC, więc na pewno obejrzy tę walkę na żywo.

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