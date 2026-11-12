视频：拳击手努尔马戈梅多夫及其团队击败了前UFC冠军梅拉巴·德瓦利什维利

前UFC最轻量级冠军梅拉布·德瓦利什维利声称，俄罗斯选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫及其团队对他发动了袭击。该事件据称发生在阿布扎比。

这位选手还讲述了自己的版本，并指责努尔马戈梅多夫及其同伴发动了突袭。

“这招真够阴险的，伙计们。 当时我们只有两个人，我和我的朋友来到阿布扎比，而乌斯曼·努尔马戈梅多夫却带着他的朋友们像蛇一样从背后悄悄靠近。你们算什么格斗选手？哪个男人会这么做，兄弟？

如果想谈比赛，那就来场真正的较量吧。当时我们只有两个人，你们却袭击了我们。而且，你们这帮家伙还装作已经做好准备了，兄弟。这算什么鬼？

我们流血、我们搏击、我们战斗。而你们这帮人，兄弟，简直就是一群卑鄙小人。 你们这帮人不是真正的男人。这暴露了你们的品性，证明你们不是真正的男人。这到底是什么鬼，伙计们？”，德瓦利什维利表示。

随后，网络上出现了该事件的视频。在公布的画面中，乌斯曼·努尔马戈梅多夫与兄弟们在梅拉巴·德瓦利什维利接受采访期间直接对他发动了袭击。

由此可见，就在德瓦利什维利与记者交谈之际，两位选手之间的冲突升级为肢体冲突。

[video width="640" height="352" mp4="https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/2195035655017572997.mp4"][/video]

德瓦利什维利在Instagram上发布了一段视频，视频中可见他满脸是血。

此前，现效力于西班牙阿尔巴塞特俱乐部的乌克兰国家队前前锋罗曼·佐祖利亚曾坦言，在康纳·麦格雷戈与哈比布·努尔马戈梅多夫的对决中，他将支持这位俄罗斯选手。 这位足球运动员表示，最近他迷上了UFC，因此肯定会观看这场比赛的直播。

关注我们在