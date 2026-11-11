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УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 12-го тура

UA NEWS 11 Ноября 2026 17:49
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 12-го тура

Лучшим футболистом 12-го тура Украинской Премьер-лиги стал нападающий ЛНЗ Папа Ндиага. 

Он отличился дублем в матче против «Зари», помогая черкасской команде одержать победу.

Лучшим тренером тура признали наставника ЛНЗ Виталия Пономарева.

Также УПЛ обнародовала символическую сборную тура. В нее вошли трое защитников «Полесья» и вратарь «Кудровки» Лавута, который помог команде победить «Черноморец».

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Источник: Украинская Премьер-лига

Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера определился с составом команды на два ближайших матча Лиги наций. В основной список вошли 25 футболистов, ещё 9 игроков находятся в резервном списке.  

Украинский вингер греческого АЕК Александр Зубков получил стрессовый перелом большеберцовой кости. Из-за травмы футболист не сможет помочь национальной команде в ноябрьских матчах Лиги наций. Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера уже внес изменения в заявку. Вместо Зубкова в команду вызвали полузащитника Николая Шапаренко и нападающего Владислава Ваната.

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