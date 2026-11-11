Ukraina Premier League wyłoniła najlepszego piłkarza i trenera 12. kolejki

Najlepszym piłkarzem 12. kolejki ukraińskiej Premier Ligi został napastnik LNZ Papa Ndiaga.

W meczu przeciwko „Zorii” strzelił dwa gole, pomagając drużynie z Czerkas odnieść zwycięstwo.

Najlepszym trenerem kolejki uznano trenera LNZ Witalija Ponomariowa.

Ponadto UPL ogłosiła symboliczną jedenastkę kolejki. W jej skład weszło trzech obrońców „Polissia” oraz bramkarz „Kudrivki” Lavuta, który pomógł drużynie pokonać „Czornomorec”.

Źródło: Ukraińska Liga Premier

Główny trener reprezentacji Ukrainy w piłce nożnej Andrea Maldera ustalił skład drużyny na dwa najbliższe mecze Ligi Narodów. Do głównego składu weszło 25 piłkarzy, a kolejnych 9 graczy znajduje się na liście rezerwowej.

Ukraiński skrzydłowy greckiego klubu AEK, Ołeksandr Zubkow, doznał złamania kości piszczelowej spowodowanego stresem. Z powodu kontuzji piłkarz nie pomoże reprezentacji narodowej w listopadowych meczach Ligi Narodów. Główny trener reprezentacji Ukrainy Andrea Maldera wprowadził już zmiany w składzie. Zamiast Zubkowa do drużyny powołano pomocnika Mykołę Szaparenkę oraz napastnika Władysława Vanata.

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