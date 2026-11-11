Reprezentacja Ukrainy kobiet rozgromiła Luksemburg na początku kwalifikacji do EuroBasket 2027

Kobieca reprezentacja Ukrainy w koszykówce pomyślnie rozpoczęła drugi etap kwalifikacji do mistrzostw Europy w 2027 roku. W meczu otwarcia Ukrainki pokonały na wyjeździe drużynę Luksemburga z przekonującą przewagą.

Ukrainki rozegrały pierwszy mecz pod kierownictwem nowej trenerki Inny Kochubej. Skład reprezentacji Ukrainy w pierwszych minutach meczu był nieco eksperymentalny, ponieważ z powodu nieobecności głównych rozgrywających Darii Dubniuk i Olgi Aleksiejczyk, a także skrzydłowych Wiktorii Balaban i Krystyny Filewicz, od pierwszych minut na boisku pojawiły się Serafima Tycha i Julia Gutewicz. Nie wszystko było proste również w Luksemburgu, gdzie zabrakło jednej z głównych gwiazd – Joyce Etut, która wielokrotnie była najlepszą strzelczynią w swojej drużynie.

Sam mecz od pierwszych minut nie był zbyt wynikowy, ponieważ drużyny długo szukały skutecznego rzutu. Jednak jako pierwsze znalazły go Ukrainki – co więcej, zaliczyły serię punktów 0:13. Co prawda pod koniec kwarty przeciwniczki zaczęły grać pewniej, ale Ukrainki nie oddały znaczącej przewagi (9:20).

W dalszej części meczu Luksemburczanki zaczęły przyspieszać. Wygrały drugą i trzecią kwartę, ale aby dogonić niebiesko-żółte, ciągle brakowało im 2–3 posiadania piłki. Z tego powodu początek czwartej dziesięciominutówki był pełen napięcia, ponieważ przeciwniczki zmniejszyły stratę do -5, ale nie udało im się zbliżyć bardziej. Ukrainki zaczęły znacznie przyspieszać, a przewaga stopniowo wzrosła do dziewięciu, a następnie przekroczyła granicę 10 punktów. Ostatecznie niebiesko-żółte zwyciężyły wynikiem 52:64.

Koszykówka. Kwalifikacje do Mistrzostw Europy Kobiet 2027, drugi etap

Ukraina – Luksemburg 52:64 (9:20, 16:11, 14:13, 13:20)

Ukraina: Tycha 0, Lyashko 0, Yagupova 20 + 8 zbiórek + 8 asyst, Uro-Nile 13 + 7 zbiórek, Jurkevičius 18 + 13 zbiórek + 5 przechwytów – piątka startowa; Gutevich 6, Panchuk 4, Bojko 3, Kulesza 0, Kovtun 0, Kononuchenko 0

Kolejny mecz reprezentacja Ukrainy rozegra 14 listopada w Manchesterze przeciwko Wielkiej Brytanii.

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Przypomnijmy, że w USA „San Antonio Spurs” pokonali na wyjeździe „Phoenix Suns” wynikiem 122:96, przedłużając passę zwycięstw do dziewięciu meczów. Wiktór Wembanyama zdobył 40 punktów, zebrał 11 piłek i zablokował dziewięć rzutów w ciągu 25 minut spędzonych na parkiecie.

Polski koszykarz Jeremy Sohan zadebiutował w barwach Texas Legends w NBA G League i zdobył 24 punkty w wyjazdowym meczu przeciwko Mexico City Capitanes w Meksyku. Drużyna Sohana przegrała 91:107.

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