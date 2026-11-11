Женская сборная Украины разгромила Люксембург в первом матче отборочного турнира к Евробаскету-2027

Женская сборная Украины по баскетболу успешно начала второй этап квалификации на чемпионат Европы 2027 года. В стартовом матче украинки на выезде одержали убедительную победу над командой Люксембурга.

Украинки провели первый матч под руководством нового тренера Инны Кочубей. Состав украинской команды в первые минуты матча оказался несколько экспериментальным, ведь из-за отсутствия основных разыгрывающих Дарьи Дубнюк и Ольги Алексейчик, а также форвардов Виктории Балабан и Кристины Филевич с первых минут вышли Серафима Тиха и Юлия Гутевич. Не всё было просто и в Люксембурге, который лишился одной из своих главных звёзд — Джойс Этют, которая неоднократно становилась лучшей бомбардиркой в своей команде.

Сам матч с первых минут оказался не слишком результативным, так как команды долго искали свой точный бросок. Но первыми его нашли украинки — более того, они набрали серию очков 0:13. Правда, к концу четверти соперницы начали действовать увереннее, но украинки не уступили значительного преимущества (9:20).

В дальнейшем люксембургки начали набирать обороты. Они выиграли вторую и третью четверти, но для того, чтобы догнать сине-желтых, им постоянно не хватало 2–3 владений мячом. Из-за этого начало четвёртой десятиминутки было напряжённым, так как соперницы сократили отставание до -5, но на большее им не удалось претендовать. Украинки начали существенно ускоряться, и преимущество постепенно выросло до девяти, а затем и перевалило за отметку в 10 очков. В итоге сине-желтые победили со счётом 52:64.

Баскетбол. Отборочный турнир к женскому чемпионату Европы 2027, второй этап

Украина – Люксембург 52:64 (9:20, 16:11, 14:13, 13:20)

Украина: Тиха 0, Ляшко 0, Ягупова 20 + 8 подборов + 8 передач, Уро-Ниле 13 + 7 подборов, Юркевичюс 18 + 13 подборов + 5 перехватов – стартовый состав; Гутевич 6, Панчук 4, Бойко 3, Кулеша 0, Ковтун 0, Кононученко 0

Следующий матч сборная Украины проведет в Манчестере против Великобритании 14 ноября.

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Напомним, в США «Сан-Антонио Спёрс» на выезде победили «Финикс Санз» со счётом 122:96, продлив победную серию до девяти матчей. Виктор Вембаньяма набрал 40 очков, сделал 11 подборов и девять блок-шотов за 25 минут на площадке.

Польский баскетболист Джереми Сохан дебютировал за Texas Legends в NBA G League и набрал 24 очка в выездном матче против Mexico City Capitanes в Мехико, Мексика. Команда Сохана потерпела поражение со счётом 91:107.

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