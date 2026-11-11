乌克兰女子篮球队在2027年欧洲篮球锦标赛预选赛首战中大胜卢森堡

乌克兰女子篮球队在2027年欧洲锦标赛资格赛第二阶段的比赛中取得了良好开局。在首场比赛中，乌克兰队客场以压倒性优势战胜了卢森堡队。

这是乌克兰女篮在新任主教练因娜·科丘贝伊的带领下进行的首场比赛。比赛开场阶段，乌克兰队的首发阵容略显实验性， 由于主力控球后卫达莉亚·杜布纽克和奥尔加·阿列克谢奇克，以及前锋维多利亚·巴拉班和克里斯蒂娜·菲列维奇缺阵，塞拉菲玛·蒂哈和尤利娅·古特维奇从开场起便首发出场。 卢森堡队的情况也并不轻松，他们缺少了队内头号球星之一乔伊斯·埃图特，她曾多次荣膺球队最佳得分手。

比赛一开始得分就不多，因为两队都花了很长时间才找到精准的投篮手感。但乌克兰队率先找到了感觉——不仅如此，她们还打出了一波0:13的得分高潮。 尽管如此，在第一节结束前，对手开始表现得更加自信，但乌克兰队并未让出太大优势（9:20）。

随后，卢森堡队开始发力。她们赢下了第二节和第三节，但要想追上蓝黄军团，她们始终差2-3次进攻机会。 因此，第四节开局十分紧张，因为对手将分差缩小至5分，但未能进一步缩小差距。 乌克兰队开始大幅提速，领先优势逐渐扩大到9分，随后更突破了10分大关。最终，“蓝黄军团”以52:64获胜。

篮球。2027年欧洲女子锦标赛预选赛，第二阶段

乌克兰 – 卢森堡 52:64（9:20，16:11，14:13，13:20）

乌克兰： 蒂哈 0，利亚什科 0，雅古波娃 20分 + 8个篮板 + 8次助攻，乌罗-尼莱 13分 + 7个篮板，尤尔凯维丘斯 18分 + 13个篮板 + 5次抢断——首发； 古特维奇 6，潘丘克 4，博伊科 3，库莱沙 0，科夫图恩 0，科诺努琴科 0

乌克兰国家队将于11月14日在曼彻斯特迎战英国队。

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值得一提的是，在美国，圣安东尼奥马刺队客场以122:96战胜菲尼克斯太阳队，将连胜纪录延续至九场。 维克多·韦姆巴尼亚马在场上出战25分钟，砍下40分，抢下11个篮板，并送出9次盖帽。

波兰篮球运动员杰里米·索汉代表德克萨斯传奇队在NBA发展联盟完成首秀，并在墨西哥城对阵墨西哥城卡皮坦队的客场比赛中砍下24分。 索汉所在的球队最终以91:107告负。

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