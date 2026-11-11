Członkowie Kongresu Ukraińców Kanady zorganizowali 10 listopada akcję protestacyjną przed halą Canadian Tire Centre w Ottawie, sprzeciwiając się przyjazdowi rosyjskiego hokeisty Aleksandra Owieczkina. Był to jego pierwszy mecz w Kanadzie w tym sezonie, jak podaje CBC.

Uczestnicy akcji wyrazili oburzenie faktem, że Narodowa Liga Hokeja nadal honoruje tego sportowca, pomimo jego publicznego poparcia dla rosyjskich władz. Członek Kongresu Ukraińców Kanady Mike Rindzak podkreślił, że życie rosyjskiego hokeisty toczy się dalej, podczas gdy wojna Rosji przeciwko Ukrainie wciąż zbiera ofiary i niszczy miasta.

„To absolutnie niedopuszczalne. To jest wojna. Zniszczenia i spustoszenie trwają właśnie teraz, a dla nich – wszystko jak zwykle. Widzę ogromne poparcie ze strony zwykłych Kanadyjczyków. Dla mnie to bardzo wiele znaczy” – oświadczył Rindzak.

Już w październiku Kongres Ukraińców w Kanadzie zwrócił się do rządu z żądaniem zakazania Owieczkinowi wjazdu do kraju. Prezeska organizacji Aleksandra Chychij stwierdziła, że jej zdaniem NHL ignoruje poparcie, jakie hokeista okazuje rosyjskim władzom, jednak nie zwalnia to rządu kanadyjskiego z odpowiedzialności za przestrzeganie prawa. Wezwała również do umieszczenia Owieczkina i innych zwolenników rosyjskiej agresji na Ukrainę na liście sankcyjnej.

Powodem krytyki był w szczególności udział sportowca w filmach wyborczych partii Władimira Putina „Jedna Rosja”. W tych filmach wystąpili również minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow oraz Maria Lwowa-Bielowa, którą Międzynarodowy Trybunał Karny podejrzewa o udział w nielegalnej deportacji ukraińskich dzieci.

Komentując swój występ w materiałach wyborczych, Owieczkin oświadczył, że popiera Rosję i planuje tam mieszkać wraz z rodziną. Jednocześnie hokeista podkreślił, że opowiada się za pokojem, ma ukraińskich przyjaciół i nie uważa się za polityka, który może decydować o tym, kto ma rację w wojnie.

Przypomnijmy, że Owieczkin wystąpił w filmie popierającym partię „Jedna Rosja” przed wyborami w Federacji Rosyjskiej.

Wcześniej Łotwa zakazała wjazdu Owieczkinowi i Kremłowowi.

NHL zakazała hokeiście popierającemu Putina, Owieczkinowi, udzielania wywiadów w Rosji.

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