加拿大乌克兰裔民众因亚历山大·奥维琴科的到访在渥太华举行抗议

11月10日，加拿大乌克兰人大会的成员在渥太华的Canadian Tire Centre体育馆外举行了抗议活动，反对俄罗斯冰球运动员亚历山大·奥维琴科夫的到访。据CBC报道，这是他本赛季在加拿大参加的首场比赛。

抗议者对国家冰球联盟（NHL）尽管该运动员公开支持俄罗斯当局，却仍继续对其表示敬意一事表示愤慨。 加拿大乌克兰人大会成员迈克·林扎克强调，尽管俄罗斯对乌克兰的战争仍在夺走生命、摧毁城市，但这位俄罗斯冰球运动员的日常生活却照常进行。

“这完全不可接受。这是一场战争。破坏和浩劫正在此刻持续，而对他们来说，一切却照常进行。我看到了普通加拿大人给予的巨大支持。这对我来说意义重大，”林扎克表示。

早在10月，加拿大乌克兰人大会就曾致函政府，要求禁止奥维契金入境。 该组织主席亚历山德拉·希奇表示，在她看来，NHL无视这位冰球运动员对俄罗斯当局的支持，但这并不能免除加拿大政府遵守法律的责任。 她还呼吁将奥维契金及其他支持俄罗斯对乌克兰侵略行为的人士列入制裁名单。

引发批评的导火索，特别是该运动员参与了弗拉基米尔·普京领导的“统一俄罗斯”党竞选宣传视频的拍摄。 这些视频中还出现了俄罗斯联邦外交部长谢尔盖·拉夫罗夫以及玛丽亚·利沃娃-别洛娃的身影，后者被国际刑事法院怀疑涉嫌参与非法驱逐乌克兰儿童。

针对自己出现在竞选宣传材料中的情况，奥维契金表示，他支持俄罗斯，并计划与家人一起在那里生活。 与此同时，这位冰球运动员强调，他主张和平，有乌克兰朋友，也不认为自己是一位能够判定战争中谁对谁错的政治家。

需要指出的是，奥维契金曾在俄罗斯联邦大选前出演过一段支持“统一俄罗斯党”的视频。

此前，拉脱维亚已禁止奥维契金和克雷姆列夫入境。

NHL禁止普京阵营的冰球运动员奥维契金在俄罗斯接受采访。

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