Wideo: Paul George pokazał środkowy palec kibicowi podczas meczu NBA

Koszykarz „Boston Celtics” Paul George pokazał środkowy palec jednemu z kibiców podczas meczu sezonu zasadniczego NBA przeciwko „Philadelphia 76ers”. Do incydentu doszło po celnym rzucie za trzy punkty Amerykanina.

George został najlepszym strzelcem spotkania, zdobywając 36 punktów i trafiając sześć rzutów za trzy punkty.

Po jednym z trafień, kiedy „Boston” zwiększył przewagę do 18 punktów – 100:82, koszykarz pokazał środkowy palec kibicowi na trybunach.

Po zakończeniu meczu George wyjaśnił swoje zachowanie, twierdząc, że został sprowokowany przez kibica. Według sportowca kibic spojrzał mu prosto w oczy, a następnie rzucił piłkę na parkiet, jakby sugerując, by gracz sam ją podniósł, zamiast mu ją podać.

„Moim zdaniem ten kibic zachował się jak idiota. Spojrzał mi prosto w oczy i rzucił piłkę na podłogę, jakbym był psem, który ma za nią pobiec. Zamiast po prostu podać mi piłkę, jak zrobiłby to zwykły kibic, zachował się właśnie w ten sposób. W odpowiedzi pokazałem mu więc środkowy palec” – wyjaśnił George.

Paul George zdobył 36 punktów przeciwko swojej byłej drużynie, a potem pokazał środkowy palec kibicom z Filadelfii https://t.co/UFffTldV3Z — Barstool Sports (@barstoolsports) 11 listopada 2026

Mecz zakończył się zwycięstwem „Boston Celtics” wynikiem 123:101. Drużyna odniosła dziewiąte zwycięstwo w ostatnich dziesięciu meczach.

Dla George’a ten mecz był jednym z najbardziej punktowych spotkań na początku jego kariery w nowej drużynie.

Wcześniej koszykarz przez dwa sezony reprezentował barwy właśnie „Filadelfii”. Latem 2026 roku przeniósł się do „Bostonu”, więc mecz przeciwko byłej drużynie stał się dla niego szczególnym starciem.

Informuje o tym ESPN.

Przypomnijmy, że w USA „San Antonio Spurs” pokonali na wyjeździe „Phoenix Suns” wynikiem 122:96, przedłużając passę zwycięstw do dziewięciu meczów. Victor Wembanyama zdobył 40 punktów, zebrał 11 piłek i zablokował dziewięć rzutów w ciągu 25 minut spędzonych na parkiecie.

Polski koszykarz Jeremy Sohan zadebiutował w barwach Texas Legends w NBA G League i zdobył 24 punkty w wyjazdowym meczu przeciwko Mexico City Capitanes w Meksyku. Drużyna Sohana przegrała 91:107.

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