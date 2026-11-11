视频：保罗·乔治在NBA比赛中向一名球迷竖起中指

“波士顿凯尔特人”队球员保罗·乔治在对阵“费城76人”队的NBA常规赛中，向一名球迷竖起了中指。 该事件发生在保罗·乔治命中一记三分球之后。

乔治以36分和6记三分球成为本场比赛的得分王。

在其中一次命中后，当“波士顿”将领先优势扩大到18分——100:82时，这位篮球运动员向看台上的球迷竖起了中指。

赛后，乔治解释称自己的行为是因球迷的挑衅所致。 据这位球员描述，该球迷直视他的眼睛，随后将球扔到地板上，仿佛在暗示他自己去捡球，而不是将球传给他。

“在我看来，这位球迷的行为简直像个白痴。他直勾勾地盯着我的眼睛，然后把球扔到地上，好像我是条必须去追球的狗似的。 他本该像普通球迷那样直接把球递给我，但他却偏偏这么做。所以我回敬了他一个中指，”乔治解释道。

保罗·乔治对阵老东家砍下36分，随后向费城球迷竖起中指 https://t.co/UFffTldV3Z — Barstool Sports (@barstoolsports) 2026年11月11日

比赛最终以“波士顿凯尔特人队”123:101获胜告终。球队在最近十场比赛中取得了第九场胜利。

对乔治而言，这场比赛是他加盟新球队以来得分最高的一场。

此前，这位篮球运动员曾为“费城”效力两个赛季。2026年夏天，他转会至“波士顿”，因此对阵老东家的这场比赛对他而言意义非凡。

ESPN报道了这一消息。

值得一提的是，在美国，圣安东尼奥马刺队在客场以122:96战胜菲尼克斯太阳队，将连胜纪录延续至九场。 维克多·韦姆巴尼亚马在场上出战25分钟，砍下40分，抢下11个篮板，并送出9次盖帽。

波兰篮球运动员杰里米·索汉代表德克萨斯传奇队在NBA发展联盟完成首秀，并在墨西哥城对阵墨西哥城卡皮坦队的客场比赛中砍下24分。 索汉所在的球队最终以91:107告负。

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