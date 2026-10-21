Męska reprezentacja Wielkiej Brytanii zajęła czwarte miejsce w finale drużynowym mistrzostw świata w gimnastyce sportowej w Rotterdamie w Niderlandach. Zespół nie zdobył jednej z trzech wcześniejszych przepustek na Igrzyska Olimpijskie 2028 w Los Angeles, informuje BBC Sport.

Wynik finału drużynowego

W skład brytyjskiej drużyny weszli Courtney Tulloch, Joe Fraser, Jake Jarman, Harry Hepworth i Reuben Ward. Do finału awansowali z drugim wynikiem, a w decydującym występie 20 października uzyskali 247,395 pkt.

Po czterech z sześciu rotacji Brytyjczycy prowadzili w klasyfikacji, jednak w końcowej części zawodów spadli poza miejsca medalowe. Złoto zdobyła broniąca tytułu Japonia, uzyskując 251,928 pkt.

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Kolejne kwalifikacje w Chengdu

Kolejną okazję do zakwalifikowania się na igrzyska brytyjska drużyna będzie miała podczas mistrzostw świata w 2027 roku w Chengdu w Chinach. Aby zdobyć przepustkę do Los Angeles, będzie musiała zakończyć rywalizację w pierwszej dziewiątce.

Joe Fraser powiedział BBC Sport, że zespół jest zdolny rywalizować z najsilniejszymi reprezentacjami świata. Według niego Brytyjczycy muszą poprawić występy na poręczach równoległych i drążku, aby w przyszłym roku walczyć o tytuł mistrzów świata.

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