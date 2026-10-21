В Детройте «Детройт Пистонс» обыграли «Бостон Селтикс» со счетом 121:113 в матче, который, по данным Interia Sport, открыл сезон НБА 2026/27. Самым результативным в составе гостей стал Пол Джордж: в первом матче за «Бостон» он набрал 38 очков.

Рекорд в дебютном матче

Как сообщает издание, этот результат стал рекордом «Селтикс» по количеству очков, набранных игроком в дебюте за команду. Предыдущее достижение принадлежало Кристапсу Порзингису, который в 2023 году набрал 30 очков в своем первом матче за клуб.

Джордж превзошел показатель Порзингиса еще в третьей четверти и завершил игру с 38 очками. Ранее баскетболист реагировал на критику из-за своего возраста, отмечая, что такие комментарии одновременно смешат и огорчают его, а также что он способен играть на высоком уровне, когда здоров. В источнике это заявление приведено со ссылкой на портал probasket.pl.

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Возвращение Детройта

После первой половины встречи «Бостон» вел в счете: гости выиграли первую четверть 28:27, а вторую — 30:18. Однако после перерыва «Пистонс» перехватили инициативу, выиграв третью четверть 37:30, а четвертую — 39:25.

Команду «Детройта», которую тренирует Джей Би Бикерстафф, к победе привели Джейлен Дюрен, Данкан Робинсон и Кейд Каннингем. По данным Interia Sport, каждый из них набрал более 20 очков. Издание также отмечает, что «Пистонс» стали первыми лидерами сезона.

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