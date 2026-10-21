在底特律，底特律活塞以121:113击败波士顿凯尔特人。据Interia Sport报道，这场比赛拉开了2026/27赛季NBA的序幕。保罗·乔治是客队得分最高的球员：他在代表波士顿的首场比赛中得到38分。

首秀比赛中的纪录

该媒体报道称，这一成绩成为凯尔特人队史球员在球队首秀中得分最多的纪录。此前的纪录属于克里斯塔普斯·波尔津吉斯，他在2023年代表该俱乐部的首场比赛中得到30分。

乔治在第三节就超过了波尔津吉斯的成绩，并以38分结束比赛。此前，这名篮球运动员曾回应有关其年龄的批评，表示这类评论既让他觉得好笑，也让他感到难过；他还表示，只要保持健康，他能够在高水平上比赛。原始消息援引probasket.pl门户网站刊载了这番表态。

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底特律的逆转

比赛上半场结束后，波士顿处于领先：客队以28:27赢下第一节，并以30:18赢下第二节。不过，中场休息后活塞夺回主动权，以37:30赢下第三节，并以39:25赢下第四节。

由J. B. 比克斯塔夫执教的底特律队在杰伦·杜伦、邓肯·罗宾逊和凯德·坎宁安的带领下取得胜利。据Interia Sport报道，他们每人都得到超过20分。该媒体还指出，活塞成为赛季首支领跑的球队。

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