W Detroit Detroit Pistons pokonali Boston Celtics 121:113 w meczu, który, według Interia Sport, otworzył sezon NBA 2026/27. Najskuteczniejszym zawodnikiem gości był Paul George: w swoim pierwszym meczu dla Bostonu zdobył 38 punktów.

Rekord w meczu debiutanckim

Jak podaje serwis, wynik ten stał się rekordem Celtics pod względem liczby punktów zdobytych przez zawodnika w debiucie w zespole. Poprzedni rekord należał do Kristapsa Porzingisa, który w 2023 roku zdobył 30 punktów w swoim pierwszym meczu dla klubu.

George pobił wynik Porzingisa już w trzeciej kwarcie i zakończył spotkanie z dorobkiem 38 punktów. Wcześniej koszykarz reagował na krytykę dotyczącą swojego wieku, zaznaczając, że takie komentarze jednocześnie go bawią i smucą oraz że jest zdolny grać na wysokim poziomie, gdy jest zdrowy. W źródle wypowiedź ta została przytoczona z powołaniem się na portal probasket.pl.

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Powrót Detroit

Po pierwszej połowie spotkania Boston prowadził: goście wygrali pierwszą kwartę 28:27, a drugą 30:18. Jednak po przerwie Pistons przejęli inicjatywę, wygrywając trzecią kwartę 37:30, a czwartą 39:25.

Drużynę Detroit, trenowaną przez J. B. Bickerstaffa, do zwycięstwa poprowadzili Jalen Duren, Duncan Robinson i Cade Cunningham. Według Interia Sport każdy z nich zdobył ponad 20 punktów. Serwis zaznacza również, że Pistons zostali pierwszymi liderami sezonu.

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