«Порту» дома проиграл ПСВ со счетом 0:1 в третьем туре Лиги чемпионов. После трех матчей команда Франческо Фариоли не набрала ни одного очка. В стартовом составе хозяев вышли Оскар Петушевский, Ян Беднарек и Якуб Кивёр. Об этом сообщает Interia Sport.

Моменты Петушевского

Первый тайм на «Эштадиу ду Драгау» завершился без голов. Хозяева начали матч активнее, а Петушевский имел несколько возможностей. В одном из эпизодов он сам создал момент, однако его удар оказался недостаточно сильным. Еще в одном случае польский футболист не попал в ворота после попытки принять мяч грудью.

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На 29-й минуте Петушевский добежал с мячом до линии штрафной площади, где получил легкий толчок от защитника ПСВ. Арбитр после паузы не назначил пенальти. В конце первого тайма Филип Костич не реализовал опасную контратаку гостей.

Гол ПСВ во втором тайме

ПСВ забил единственный мяч на 57-й минуте. Миянс отдал передачу на дальнюю штангу, где Тил с близкого расстояния поразил ворота «Порту». На 72-й минуте хозяева имели две очень опасные возможности сравнять счет, но футболисты ПСВ, в частности, вынесли мяч с линии ворот. Другие моменты «Порту» также не реализовал.

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