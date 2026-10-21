Porto przegrało u siebie z PSV 0:1 w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów. Po trzech meczach zespół Francesco Farioliego nie zdobył ani jednego punktu. W wyjściowym składzie gospodarzy znaleźli się Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Informuje o tym Interia Sport.

Momenty Pietuszewskiego

Pierwsza połowa na Estádio do Dragão zakończyła się bez bramek. Gospodarze rozpoczęli mecz aktywniej, a Pietuszewski miał kilka okazji. W jednej z akcji sam stworzył sobie sytuację, jednak jego strzał okazał się zbyt słaby. Innym razem polski piłkarz nie trafił do bramki po próbie przyjęcia piłki klatką piersiową.

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W 29. minucie Pietuszewski dobiegł z piłką do linii pola karnego, gdzie został lekko popchnięty przez obrońcę PSV. Arbiter po przerwie nie podyktował rzutu karnego. Pod koniec pierwszej połowy Filip Kostić nie wykorzystał groźnego kontrataku gości.

Gol PSV w drugiej połowie

PSV zdobyło jedyną bramkę w 57. minucie. Mijans podał na dalszy słupek, gdzie Til z bliskiej odległości pokonał bramkarza Porto. W 72. minucie gospodarze mieli dwie bardzo groźne okazje do wyrównania, ale piłkarze PSV między innymi wybili piłkę z linii bramkowej. Porto nie wykorzystało również innych sytuacji.

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