W Hiszpanii może dojść do zmiany sędziego głównego niedzielnego El Clásico między Barceloną a Realem Madryt na stadionie Camp Nou. Według Interia Sport, komitet sędziowski początkowo wybrał na ten mecz José Hernándeza Hernándeza, jednak może on nie poprowadzić spotkania.

Możliwa zmiana sędziego

Interia Sport, powołując się na madrycką Markę, pisze, że sytuacja mogła się zmienić po wypowiedziach trenera Realu Madryt José Mourinho. Według Roberto Gómeza komitet sędziowski chce nie dawać portugalskiemu szkoleniowcowi dodatkowych argumentów do krytyki.

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Hernández Hernández prowadził już mecze El Clásico. Według informacji publikacji komitet rozważał jego kandydaturę, między innymi ze względu na doświadczenie sędziego z mistrzostw świata. Jednocześnie ostatecznie nie wykluczono, że spotkanie poprowadzi inny arbiter.

Kontekst przed meczem

W miniony weekend kibice Realu Madryt na stadionie Santiago Bernabéu protestowali przeciwko prezesowi La Ligi Javierowi Tebasowi oraz sędziowaniu w rozgrywkach. Przed El Clásico Barcelona wygrała wszystkie 11 meczów sezonu przewagą co najmniej dwóch bramek. Po dziewięciu kolejkach La Ligi Real tracił do katalońskiej drużyny sześć punktów.

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