Czeska tenisistka Marie Bouzkova pokonała Anastazję Zacharową 7:5, 6:2 w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Ningbo. Zacharowa dostała się do głównej drabinki jako „szczęśliwa przegrana” kwalifikacji i zastąpiła Igę Świątek, która wycofała się z zawodów.

Powrót w pierwszym secie

Jak podaje Interia Sport, Zacharowa, zajmująca 111. miejsce w rankingu WTA, dobrze rozpoczęła mecz przeciwko 26. rakiecie świata. Przełamała rywalkę w pierwszym gemie i objęła prowadzenie 3:0.

Bouzkova zmniejszyła stratę, a przy stanie 3:5 w pierwszej partii obroniła piłkę setową. W następnym gemie czeska tenisistka obroniła także kolejne trzy setbole. Przy stanie 5:5 Bouzkova wygrała dwa gemy z rzędu i zakończyła seta wynikiem 7:5.

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Awans do ćwierćfinału

W drugim secie Bouzkova szybko przejęła inicjatywę i objęła prowadzenie 3:0. Przy stanie 5:2 wykorzystała piłkę meczową przy serwisie Zacharowej, wygrywając partię 6:2.

W ćwierćfinale Bouzkova zagra z Soraną Cirsteą lub Sarą Bejlek. Świątek wycofała się z turnieju z powodu utrzymujących się problemów z lewym biodrem i, jak zaznacza publikacja, zakończyła sezon.

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