Чешская теннисистка Мари Боузкова обыграла Анастасию Захарову со счетом 7:5, 6:2 во втором круге турнира WTA 500 в Нинбо. Захарова попала в основную сетку как «лаки-лузер» квалификации и заменила Игу Свентек, снявшуюся с соревнований.

Камбэк в первом сете

По данным Interia Sport, Захарова, занимавшая 111-е место в рейтинге WTA, удачно начала матч против 26-й ракетки мира. Она сделала брейк в стартовом гейме и повела 3:0.

Боузкова сократила отставание, а при счете 3:5 в первой партии отыграла сетбол. В следующем гейме чешская теннисистка также отыграла еще три сетбола. При счете 5:5 Боузкова выиграла два гейма подряд и завершила сет со счетом 7:5.

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Выход в четвертьфинал

Во втором сете Боузкова быстро захватила инициативу и повела 3:0. При счете 5:2 она реализовала матчбол на подаче Захаровой, оформив победу в партии 6:2.

В четвертьфинале Боузкова сыграет против Сораны Кырсти или Сары Бейлек. Свентек отказалась от участия в турнире из-за длительных проблем с левым бедром и, как отмечает издание, завершила сезон.

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