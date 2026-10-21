В Люблине, Польша, «Богданка ЛУК Люблин» победила «Энергу Трефл Гданьск» со счетом 3:0. Для Вильфредо Леона это был первый матч после финала чемпионата Европы: он набрал 17 очков и получил награду лучшему игроку встречи. Об этом сообщает Interia Sport.

Камбэк в первом сете

В стартовой партии гости оказали серьезное сопротивление фаворитам. После ошибки Кевина Сасака команда из Гданьска повела 15:14, а затем увеличила отрыв до 19:15. Однако хозяева отыгрались благодаря трем результативным блокам и действиям Леона в контратаках. Первый сет завершился со счетом 25:22.

Во второй партии Люблин повел 6:3, но «Трефл» сравнял счет — 14:14 после контратаки Аляксея Насевича. Хозяева вновь вышли вперед и не позволили сопернику догнать себя. Леон набрал в этом сете семь очков, а Кевин Сасак завершил партию — 25:22.

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Решающий эйс Леона

В начале третьего сета команда из Люблина создала преимущество 9:3, в том числе после эйса Алекса Грозданова. Позднее отрыв достиг девяти очков, однако гданьская команда сократила его до одного — 17:18 после атаки Петра Орчика. В ключевой момент Леон выполнил эйс, после чего хозяева довели партию до победы 25:21.

В воскресенье «Богданка ЛУК Люблин» сыграет с «Алурон CMC Вартой Заверце» за Суперкубок Польши. Матч против гданьского клуба стал для Леона единственной проверкой перед этой игрой.

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