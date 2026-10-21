在波兰卢布林，博甘卡LUK卢布林以3:0战胜埃内尔加特雷弗尔格但斯克。对于威尔弗雷多·莱昂而言，这是他在欧洲锦标赛决赛后的首场比赛：他得到17分，并获得本场最佳球员奖。Interia Sport报道。

首局逆转

在首局比赛中，客队对夺冠热门构成了强有力的抵抗。凯温·萨萨克失误后，格但斯克队以15:14领先，随后将优势扩大至19:15。不过，主队凭借三次成功拦网以及莱昂在反击中的表现追回比分。第一局以25:22结束。

第二局中，卢布林以6:3领先，但特雷弗尔队在阿利亚克谢伊·纳谢维奇一次反击后将比分追至14:14。主队再次取得领先，并没有让对手追上。莱昂在这一局得到7分，凯温·萨萨克以25:22结束该局。

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莱昂的关键发球得分

第三局开始时，卢布林队取得9:3的优势，其中包括阿莱克斯·格罗兹达诺夫的一次发球得分。随后分差达到9分，但格但斯克队在彼得·奥尔奇克进攻后将分差缩小至1分——17:18。关键时刻，莱昂发出一记直接得分球，随后主队以25:21拿下该局。

周日，博甘卡LUK卢布林将与阿鲁龙CMC瓦尔塔扎维尔切争夺波兰超级杯。与格但斯克俱乐部的比赛是莱昂在这场比赛前唯一的一次检验。

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