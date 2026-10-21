W Lublinie w Polsce Bogdanka LUK Lublin pokonała Energę Trefl Gdańsk 3:0. Dla Wilfredo Leona był to pierwszy mecz po finale mistrzostw Europy: zdobył 17 punktów i otrzymał nagrodę dla najlepszego zawodnika spotkania. informuje Interia Sport.

Powrót w pierwszym secie

W premierowej partii goście stawili poważny opór faworytom. Po błędzie Kewina Sasaka drużyna z Gdańska objęła prowadzenie 15:14, a później powiększyła przewagę do 19:15. Gospodarze odrobili jednak straty dzięki trzem skutecznym blokom i działaniom Leona w kontratakach. Pierwszy set zakończył się wynikiem 25:22.

W drugiej partii Lublin prowadził 6:3, ale Trefl wyrównał na 14:14 po kontrataku Alaksieja Nasiewicza. Gospodarze ponownie wyszli na prowadzenie i nie pozwolili rywalom ich dogonić. Leon zdobył w tym secie siedem punktów, a Kewin Sasak zakończył partię wynikiem 25:22.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Decydujący as Leona

Na początku trzeciego seta drużyna z Lublina wypracowała przewagę 9:3, między innymi po asie Aleksa Grozdanowa. Później różnica sięgnęła dziewięciu punktów, jednak zespół z Gdańska zmniejszył ją do jednego — 17:18 po ataku Piotra Orczyka. W kluczowym momencie Leon posłał asa, po czym gospodarze doprowadzili partię do zwycięstwa 25:21.

W niedzielę Bogdanka LUK Lublin zagra z Aluron CMC Wartą Zawiercie o Superpuchar Polski. Mecz z gdańskim klubem był dla Leona jedynym sprawdzianem przed tym spotkaniem.

Czytaj nas na