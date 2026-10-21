W południowoafrykańskim mieście Gqeberha reprezentacja RPA zbliżyła się do zwycięstwa nad Australią w drugim meczu testowym dzięki grze Marco Jansena. Zdobył 85 runów w pierwszej rundzie RPA, a następnie wziął pięć wicketów w pierwszej rundzie Australijczyków. informuje TimesLIVE.

Pięć wicketów za 33 runy

Jansen zakończył pierwszą rundę Australii z wynikiem 5/33 — pięć wicketów za 33 stracone runy. Był to piąty raz w jego karierze testowej, gdy zdobył co najmniej pięć wicketów w jednej rundzie. Łącznie krykietysta ma 98 wicketów w meczach testowych.

Przed przerwą obiadową w środę Jansen wyeliminował Matta Renshawa. Po obiedzie Beau Webster skierował piłkę do Aidena Markrama, który złapał ją na pozycji drugiego slipu. Jansen złapał również piłkę przez lewe ramię, biegnąc tyłem z pozycji midwicket, podczas wyeliminowania Marnusa Labuschagne’a.

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Australia traci 170 runów

Po zakończeniu dnia gry Australia miała wynik 156/4 w drugiej rundzie i traciła do RPA 170 runów. Travis Head pozostawał na boisku z 87 runami, podczas gdy Scott Boland miał dwa runy po 23 piłkach.

Kagiso Rabada zdobył dwa wickety w drugiej rundzie Australii. Simon Harmer, który dzień wcześniej zdobył 82 runy, wykonał trzy chwyty i wyeliminował Webstera. Anrich Nortje przechodzi badania z powodu problemu z prawą pachwiną, a Steve Smith otrzymywał pomoc z powodu problemu z szyją podczas pierwszej rundy Australii i nie wyszedł na swoją zwyczajową czwartą pozycję w drugiej rundzie.

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