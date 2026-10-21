В южноафриканском городе Гкеберха сборная ЮАР приблизилась к победе над Австралией во втором тестовом матче благодаря игре Марко Янсена. Он набрал 85 ранов в первой подаче ЮАР, а затем взял пять викетов в первой подаче австралийцев. сообщает TimesLIVE.

Пять викетов за 33 рана

Янсен завершил первую подачу Австралии с показателем 5/33 — пять викетов за 33 пропущенных рана. Это был пятый случай в его тестовой карьере, когда он взял не менее пяти викетов за одну подачу. Всего крикетист имеет 98 викетов в тестовых матчах.

Перед обеденным перерывом в среду Янсен выбил Мэтта Реншоу. После обеда Бо Уэбстер направил мяч к Эйдену Маркраму, который поймал его на позиции второго слипа. Янсен также поймал мяч через левое плечо, отбегая назад с мидвикета, во время выбивания Марнуса Лабушаня.

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Австралия отстаёт на 170 ранов

После завершения игрового дня Австралия имела 156/4 во второй подаче и отставала от ЮАР на 170 ранов. Трэвис Хед оставался на поле с 87 ранами, тогда как Скотт Боланд имел два рана после 23 мячей.

Кагисо Рабада взял два викета во второй подаче Австралии. Саймон Хармер, который накануне набрал 82 рана, выполнил три приёма мяча и выбил Уэбстера. Анрих Нортье проходит обследование из-за проблемы с правым пахом, а Стив Смит получал помощь из-за проблемы с шеей во время первой подачи Австралии и не вышел на привычную для себя четвёртую позицию во второй подаче.

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