Крикетист Янсен взяв 5 вікетів у матчі ПАР проти Австралії — TimesLIVE

У місті Гкеберха в ПАР збірна Південної Африки наблизилася до перемоги над Австралією у другому тестовому матчі завдяки грі Марко Янсена. Він набрав 85 ранів у першій подачі ПАР, а потім узяв п’ять вікетів у першій подачі австралійців. Про це повідомляє TimesLIVE.

П’ять вікетів за 33 рани

Янсен завершив першу подачу Австралії з показником 5/33 — п’ять вікетів за 33 пропущені рани. Це був п’ятий випадок у його тестовій кар’єрі, коли він узяв щонайменше п’ять вікетів за одну подачу. Загалом крикетист має 98 вікетів у тестових матчах.

Перед обідньою перервою в середу Янсен вибив Метта Реншоу. Після обіду Бо Вебстер спрямував м’яч до Аїдена Маркрама, який упіймав його на позиції другого сліпа. Янсен також упіймав м’яч через ліве плече, бігши назад із мідвікету, під час вибивання Марнуса Лабушаня.

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Австралія відстає на 170 ранів

Після завершення ігрового дня Австралія мала 156/4 у другій подачі та відставала від ПАР на 170 ранів. Тревіс Гед залишався на полі з 87 ранами, тоді як Скотт Боланд мав дві рани після 23 м’ячів.

Кагісо Рабада взяв два вікети у другій подачі Австралії. Саймон Гармер, який напередодні набрав 82 рани, виконав три прийоми м’яча та вибив Вебстера. Анріх Нортьє проходить обстеження через проблему з правим пахом, а Стів Сміт під час першої подачі Австралії отримував допомогу через проблему з шиєю та не вийшов на звичну для себе четверту позицію у другій подачі.

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