在南非城市格克贝哈，南非队凭借马尔科·扬森的表现，在第二场测试赛中更接近战胜澳大利亚。他在南非队第一局得到85分，随后在澳大利亚队第一局拿下5个三柱门。TimesLIVE报道。

5个三柱门失33分

扬森以5/33结束澳大利亚队第一局——拿下5个三柱门，失33分。这是他在测试赛生涯中第五次在一局比赛中至少拿下5个三柱门。这名板球运动员在测试赛中总计拿下98个三柱门。

周三午餐休息前，扬森淘汰了马特·伦肖。午餐后，博·韦伯斯特将球击向艾登·马克拉姆，后者在第二滑接位置接住了球。在淘汰马努斯·拉布沙涅时，扬森从中门位置向后跑动，从左肩上方接住了球。

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澳大利亚落后170分

比赛日结束时，澳大利亚队在第二局以156/4领先，并落后南非队170分。特拉维斯·黑德以87分留在场上，而斯科特·博兰在23个球后得到2分。

卡吉索·拉巴达在澳大利亚队第二局拿下2个三柱门。西蒙·哈默前一天得到82分，他完成3次接杀并淘汰了韦伯斯特。安里奇·诺特耶因右腹股沟问题正在接受检查，而史蒂夫·史密斯在澳大利亚队第一局期间因颈部问题接受治疗，并且没有在第二局以他惯常的第四顺位出场。

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