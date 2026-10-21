Lancashire nie zaoferowało nowego kontraktu 44-letniemu krykieciście Jamesowi Andersonowi, rekordziście Anglii pod względem liczby wicketów w krykiecie testowym. Jak informuje BBC Sport, decyzja ta może oznaczać koniec jego 26-letniej zawodowej kariery.

Występy w 2027 roku stoją pod znakiem zapytania

Anderson zdecydował się kontynuować grę dla Lancashire po zakończeniu międzynarodowej kariery w 2024 roku. W ubiegłym sezonie był kapitanem zespołu w County Championship.

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Lancashire zakończyło sezon na przedostatnim miejscu w drugiej dywizji rozgrywek. Według informacji The Times, przytoczonych przez BBC Sport, Anderson nie będzie miał możliwości gry na Old Trafford w 2027 roku — latem, gdy skończy 45 lat.

Przyszłość sportowca jest nieznana

Anderson zdobył 704 wickety w meczach testowych. Obecnie nie wiadomo, czy zdecyduje się zakończyć karierę, czy spróbuje kontynuować ją w innym hrabstwie.

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