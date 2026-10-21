Крикетист Андерсон не отримав нового контракту від Ланкаширу — BBC Sport

Клуб «Ланкашир» не запропонував нового контракту 44-річному крикетисту Джеймсу Андерсону — рекордсмену Англії за кількістю вікетів у тестовому крикеті. Як повідомляє BBC Sport, це рішення може означати завершення його 26-річної професійної кар'єри.

Виступи у 2027 році під питанням

Андерсон вирішив продовжити виступи за «Ланкашир» після завершення міжнародної кар'єри у 2024 році. Минулого сезону він був капітаном команди в Чемпіонаті графств.

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«Ланкашир» завершив сезон передостаннім у другому дивізіоні турніру. За інформацією The Times, яку наводить BBC Sport, Андерсон не матиме можливості грати на «Олд Траффорд» у 2027 році — влітку, коли йому виповниться 45 років.

Майбутнє спортсмена невідоме

Андерсон узяв 704 вікети у тестових матчах. Наразі невідомо, чи вирішить він завершити кар'єру, чи спробує продовжити її в іншому графстві.

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