Клуб «Ланкашир» не предложил новый контракт 44-летнему крикетисту Джеймсу Андерсону — рекордсмену Англии по количеству викетов в тестовом крикете. Как сообщает BBC Sport, это решение может означать завершение его 26-летней профессиональной карьеры.

Выступления в 2027 году под вопросом

Андерсон решил продолжить выступать за «Ланкашир» после завершения международной карьеры в 2024 году. В прошлом сезоне он был капитаном команды в Чемпионате графств.

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«Ланкашир» завершил сезон предпоследним во втором дивизионе турнира. По информации The Times, которую приводит BBC Sport, Андерсон не будет иметь возможности играть на «Олд Траффорд» в 2027 году — летом, когда ему исполнится 45 лет.

Будущее спортсмена неизвестно

Андерсон взял 704 викета в тестовых матчах. Пока неизвестно, решит ли он завершить карьеру или попытается продолжить её в другом графстве.

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