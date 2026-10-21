Американский клуб НФЛ «Теннесси Тайтенс» отчислил защитного линейного Джордана Эллиотта после инцидента на тренировочной базе команды. В заявлении клуб сообщил, что принял это решение по итогам рассмотрения события, произошедшего 15 октября.

Столкновение на тренировке

Как сообщает The Guardian, во время тренировки Эллиотт поссорился с правым тэклом Джей Си Лэтемом. После стычки линейному приказали покинуть поле. По данным A to Z Sports и KPRC2, он снял экипировку, покинул базу и направился на парковку для игроков, где его действия зафиксировали камеры безопасности.

Эти СМИ также сообщили, что Эллиотт пошел к своему автомобилю за оружием. По их данным, защитный линейный Джон Франклин-Майерс убедил его не продолжать конфликт, и никто не пострадал. В заявлении «Тайтенс» не комментировали сообщения об оружии.

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Решение клуба

В пятницу Эллиотт не тренировался по личным причинам, а в воскресенье не играл в матче против «Индианаполис Кольтс», который «Тайтенс» выиграли со счетом 26:20. После просмотра видеозаписей клуб решил отчислить 28-летнего игрока из состава.

Эллиотт подписал с «Теннесси Тайтенс» двухлетнее соглашение на 8 млн долларов в межсезонье и сыграл за команду в первых пяти матчах сезона. Ранее он выступал за «Кливленд Браунс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс».

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