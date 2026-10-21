美国NFL球队田纳西泰坦队在球队训练基地发生一起事件后，裁掉了防守线球员乔丹·埃利奥特。俱乐部在一份声明中表示，在审查了10月15日发生的事件后作出了这一决定。

训练中的冲突

据《卫报》报道，埃利奥特在训练期间与右截锋J. C. 拉瑟姆发生争吵。冲突发生后，这名线卫被要求离开场地。据A to Z Sports和KPRC2报道，他脱下装备，离开训练基地，前往球员停车场，其行为被安全摄像头记录下来。

这些媒体还报道称，埃利奥特前往自己的汽车取武器。据其报道，防守线球员约翰·富兰克林-迈尔斯说服他不要继续冲突，且无人受伤。泰坦队在声明中没有评论有关武器的报道。

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俱乐部决定

周五，埃利奥特因个人原因没有参加训练；周日，他没有出战对阵印第安纳波利斯小马队的比赛，泰坦队以26:20获胜。在查看录像后，俱乐部决定将这名28岁的球员从阵容中裁掉。

埃利奥特在休赛期与田纳西泰坦队签下一份为期两年、价值800万美元的合同，并代表球队参加了赛季前五场比赛。他此前曾效力于克利夫兰布朗队和旧金山49人队。

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