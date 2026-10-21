Amerykański klub NFL Tennessee Titans zwolnił defensywnego liniowego Jordana Elliotta po incydencie w ośrodku treningowym zespołu. W oświadczeniu klub poinformował, że podjął tę decyzję po rozpatrzeniu zdarzenia, do którego doszło 15 października.

Starcie na treningu

Jak podaje The Guardian, podczas treningu Elliott pokłócił się z prawym tacklem J. C. Lathamem. Po starciu liniowemu nakazano opuścić boisko. Według A to Z Sports i KPRC2 zdjął sprzęt, opuścił ośrodek i poszedł na parking dla zawodników, gdzie jego działania zarejestrowały kamery bezpieczeństwa.

Media te poinformowały również, że Elliott poszedł do swojego samochodu po broń. Według ich danych defensywny liniowy John Franklin-Myers przekonał go, by nie kontynuował konfliktu, a nikt nie odniósł obrażeń. W oświadczeniu Titans nie skomentowali doniesień o broni.

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Decyzja klubu

W piątek Elliott nie trenował z powodów osobistych, a w niedzielę nie zagrał w meczu przeciwko Indianapolis Colts, który Titans wygrali 26:20. Po przejrzeniu nagrań wideo klub zdecydował się zwolnić 28-letniego zawodnika ze składu.

Elliott podpisał z Tennessee Titans dwuletnią umowę wartą 8 mln dolarów w przerwie międzysezonowej i zagrał dla zespołu w pierwszych pięciu meczach sezonu. Wcześniej występował w Cleveland Browns i San Francisco 49ers.

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