В Ирландии регбисты «Ольстера» Джейми Бенсон и Джеймс Макнабни впервые получили вызов в национальную сборную на ноябрьские матчи Nations Championship. О составе команды сообщает BBC Sport.

Первый вызов для игроков «Ольстера»

24-летний Бенсон присоединился к «Ольстеру» из «Харлекуинс» в межсезонье. Ранее он выступал за сборную Англии до 20 лет и имеет право представлять Ирландию благодаря матери, родившейся в Белфасте. В «Ольстере» Бенсон преимущественно играл в центре, однако также может действовать на позиции флай-хава.

23-летний Макнабни, выступающий в третьей линии, ранее уже входил в тренировочные группы сборной Ирландии. Летом он вернулся на поле после года вне игры из-за травмы передней крестообразной связки.

Возвращение игроков и кадровые потери

В заявку также вернулись проп Эндрю Портер, форвард Райан Бейрд, а также вингеры Мак Хансен и Томми О'Брайен, пропустившие летние матчи. В то же время главный тренер Энди Фаррелл не сможет рассчитывать на капитана Кейлана Дориса из-за травмы. Из-за повреждений вне состава остались, в частности, флай-хав Джек Кроули, Джек Бойл, Гарри Бирн, Джек Конан, Иан Хендерсон, Пэдди Маккарти, Келвин Нэш и Брин Уорд.

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В отсутствие Дориса капитаном команды будет его партнёр по «Ленстеру» Дэн Шихан. В состав также включили скрам-хава Джемисона Гибсона-Парка, хотя в этом сезоне он ещё не играл за «Ленстер».

Ноябрьские матчи

6 ноября Ирландия сыграет с Аргентиной на стадионе «Авива» в Дублине, 14 ноября примет Фиджи, а 21 ноября — действующих чемпионов мира, Южную Африку. На следующей неделе команда Фаррелла примет участие в финальном уикенде турнира на Allianz Stadium в Лондоне.

В летней части Nations Championship ирландцы победили Австралию и Японию, но уступили Новой Зеландии в третьем тестовом матче.

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