在爱尔兰，阿尔斯特队的橄榄球运动员杰米·本森和詹姆斯·麦克纳布尼首次入选国家队，备战11月的Nations Championship比赛。BBC Sport报道了球队名单。

阿尔斯特球员首次入选

24岁的本森在休赛期从哈利奎因队加盟阿尔斯特队。他此前曾代表英格兰U20国家队参赛，并因母亲出生于贝尔法斯特而拥有代表爱尔兰参赛的资格。在阿尔斯特队，本森主要司职中锋，但也可以担任飞卫。

23岁的麦克纳布尼司职第三排，此前已进入过爱尔兰国家队训练组。今年夏天，他在因前十字韧带受伤缺阵一年后重返赛场。

球员回归与人员损失

支柱安德鲁·波特、前锋瑞安·贝尔德，以及缺席夏季比赛的边锋麦克·汉森和汤米·奥布莱恩也重返名单。与此同时，主教练安迪·法雷尔将因伤无法使用队长凯兰·多里斯。由于伤病，飞卫杰克·克劳利、杰克·博伊尔、哈里·伯恩、杰克·柯南、伊恩·亨德森、帕迪·麦卡锡、卡尔文·纳什和布林·沃德等人未能入选。

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多里斯缺阵期间，他在伦斯特队的队友丹·希恩将担任球队队长。司职争球半卫的贾米森·吉布森-帕克也入选了名单，尽管他本赛季尚未代表伦斯特队出场。

11月比赛

11月6日，爱尔兰将在都柏林的阿维瓦体育场迎战阿根廷；11月14日主场迎战斐济；11月21日迎战现任世界冠军南非。下周，法雷尔的球队将参加在伦敦Allianz Stadium举行的赛事决赛周末。

在Nations Championship夏季阶段，爱尔兰队战胜了澳大利亚和日本，但在第三场测试赛中负于新西兰。

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