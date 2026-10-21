英格兰女子橄榄球队将全卫埃莉·基尔丹恩列入替补名单，备战在加拿大渥太华举行的对阵加拿大队的再赛。艾玛·辛将在首发阵容中顶替她出任全卫，BBC Sport报道。

这些调整是对英格兰队上周五在多伦多以21比24负于加拿大队的回应。这场失利终结了“红玫瑰”连续41场不败的纪录，也是该队四年来首次失利。尽管结果不佳，基尔丹恩在那场比赛中推进了149米——为英格兰球员中最多——完成两次突破并过掉六名对手。

首发阵容四处调整

主教练约翰·米切尔对首发阵容作出四处调整。海伦娜·罗兰将取代塔季亚娜·赫德出任内中卫，而米娅·文纳将在边锋位置上替代克劳迪娅·莫洛尼-麦克唐纳。两名在多伦多首发的球员均未进入渥太华比赛的名单。

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萨迪娅·卡贝亚上周从腿部伤病中复出并替补登场，此次将进入首发阵容。两届世界冠军亚历克斯·马修斯将继续担任替补。来自埃克塞特的弗洛·罗宾逊和来自塞尔的霍莉·艾奇森也进入替补名单，她们将组成半卫线的两名替补球员。

教练声明

米切尔表示，球队在上一场比赛的关键时刻失去了对自己能够影响的事情的控制。他说，英格兰队必须重拾对胜利的渴望、彼此之间的责任感以及对自身的高标准。教练还强调，与加拿大队的再赛将是持续施压、吸取上一场比赛错误并变得更强的机会。

加拿大队与英格兰队的WXV Global Series比赛将于周六在渥太华TD Place体育场举行。

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