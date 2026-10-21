Англія залишила Еллі Кілданн у запасі на матч із Канадою — BBC Sport

Збірна Англії з регбі залишила фулбека Еллі Кілданн на лаві запасних на повторний матч проти Канади, який відбудеться в Оттаві, Канада. У стартовому складі на позиції фулбека її замінить Емма Сінг, повідомляє BBC Sport.

Зміни стали реакцією на поразку англійок від Канади з рахунком 21:24 у Торонто минулої п’ятниці. Вона перервала серію Red Roses із 41 матчу без поразок, а також стала першою поразкою команди за чотири роки. Попри результат, Кілданн у тій грі подолала 149 метрів — найбільше серед англійських гравчинь, здійснила два прориви та обіграла шістьох суперниць.

Чотири зміни у старті

Головний тренер Джон Мітчелл зробив чотири зміни в стартовому складі. Гелена Роуленд вийде на позиції внутрішньої центрової замість Татьяни Херд, а Міа Веннер замінить Клаудію Молоні-Макдональд на крилі. Обидві гравчині, які розпочинали матч у Торонто, не увійшли до заявки на гру в Оттаві.

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Садія Кабея, яка минулого тижня повернулася після травми ноги та вийшла на заміну, цього разу розпочне зустріч у стартовому складі. Дворазова чемпіонка світу Алекс Меттьюз залишиться в запасі. До лави запасних також увійшли Фло Робінсон з «Ексетера» та Голлі Ейчісон із «Сейла» — вони становитимуть пару запасних гравчинь у лінії півзахисту.

Заява тренера

Мітчелл заявив, що в попередній грі команда втратила контроль над тим, на що могла впливати у вирішальні моменти. За його словами, англійки мають повернутися до голоду до перемог, відповідальності одна перед одною та високих вимог до себе. Тренер також наголосив, що повторна зустріч із Канадою стане можливістю чинити постійний тиск, врахувати помилки попереднього матчу та стати сильнішими.

Матч Канади та Англії в межах WXV Global Series відбудеться в суботу на стадіоні TD Place в Оттаві.

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