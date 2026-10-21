Reprezentacja Anglii w rugby pozostawiła obrończynię Ellie Kildunne na ławce rezerwowych na rewanżowy mecz z Kanadą, który odbędzie się w Ottawie w Kanadzie. W wyjściowym składzie na pozycji obrończyni zastąpi ją Emma Sing, informuje BBC Sport.

Zmiany były reakcją na porażkę Angielek z Kanadą 21:24 w Toronto w ubiegły piątek. Przerwała ona serię Red Roses wynoszącą 41 meczów bez porażki, a także była pierwszą przegraną zespołu od czterech lat. Mimo wyniku Kildunne w tamtym spotkaniu pokonała 149 metrów — najwięcej spośród angielskich zawodniczek — zaliczyła dwa przełamania i minęła sześć rywalek.

Cztery zmiany w wyjściowym składzie

Główny trener John Mitchell dokonał czterech zmian w wyjściowym składzie. Helena Rowland zagra na pozycji wewnętrznej środkowej zamiast Tatyany Heard, a Mia Venner zastąpi Claudię Moloney-MacDonald na skrzydle. Obie zawodniczki, które rozpoczęły mecz w Toronto, nie znalazły się w składzie na spotkanie w Ottawie.

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Sadia Kabeya, która w ubiegłym tygodniu wróciła po kontuzji nogi i weszła z ławki, tym razem rozpocznie spotkanie w wyjściowym składzie. Dwukrotna mistrzyni świata Alex Matthews pozostanie wśród rezerwowych. Na ławce znalazły się także Flo Robinson z Exeter oraz Holly Aitchison z Sale — utworzą one parę rezerwowych zawodniczek w linii półobrony.

Oświadczenie trenera

Mitchell stwierdził, że w poprzednim meczu zespół stracił kontrolę nad tym, na co mógł wpływać w decydujących momentach. Według niego Angielki muszą wrócić do głodu zwycięstw, odpowiedzialności wobec siebie nawzajem oraz wysokich wymagań stawianych samym sobie. Trener podkreślił także, że rewanż z Kanadą będzie okazją do wywierania stałej presji, uwzględnienia błędów z poprzedniego spotkania i stania się silniejszymi.

Mecz Kanady z Anglią w ramach WXV Global Series odbędzie się w sobotę na stadionie TD Place w Ottawie.

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