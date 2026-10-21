Сборная Англии по регби оставила фулбека Элли Килданн на скамейке запасных на повторный матч против Канады, который состоится в Оттаве, Канада. В стартовом составе на позиции фулбека её заменит Эмма Синг, сообщает BBC Sport.

Изменения стали реакцией на поражение англичанок от Канады со счётом 21:24 в Торонто в прошлую пятницу. Оно прервало серию Red Roses из 41 матча без поражений, а также стало первым поражением команды за четыре года. Несмотря на результат, Килданн в той игре преодолела 149 метров — больше всех среди английских игроков, совершила два прорыва и обыграла шестерых соперниц.

Четыре изменения в старте

Главный тренер Джон Митчелл сделал четыре изменения в стартовом составе. Хелена Роуленд сыграет на позиции внутреннего центра вместо Татьяны Херд, а Миа Веннер заменит Клаудию Молони-Макдональд на фланге. Обе игроки, начинавшие матч в Торонто, не вошли в заявку на игру в Оттаве.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Садия Кабея, которая на прошлой неделе вернулась после травмы ноги и вышла на замену, на этот раз начнёт встречу в стартовом составе. Двукратная чемпионка мира Алекс Мэттьюз останется в запасе. В число запасных также вошли Фло Робинсон из «Эксетера» и Холли Эйчисон из «Сейла» — они составят пару запасных игроков в линии полузащиты.

Заявление тренера

Митчелл заявил, что в предыдущей игре команда потеряла контроль над тем, на что могла влиять в решающие моменты. По его словам, англичанки должны вернуться к жажде побед, ответственности друг перед другом и высоким требованиям к себе. Тренер также подчеркнул, что повторная встреча с Канадой станет возможностью оказывать постоянное давление, учесть ошибки предыдущего матча и стать сильнее.

Матч Канады и Англии в рамках WXV Global Series состоится в субботу на стадионе TD Place в Оттаве.

Читай нас в