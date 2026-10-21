W Irlandii rugbiści Ulsteru Jamie Benson i James McNabney po raz pierwszy otrzymali powołanie do reprezentacji narodowej na listopadowe mecze Nations Championship. O składzie drużyny informuje BBC Sport.

Pierwsze powołanie dla zawodników Ulsteru

24-letni Benson dołączył do Ulsteru z Harlequins w przerwie międzysezonowej. Wcześniej występował w reprezentacji Anglii do lat 20, a prawo do reprezentowania Irlandii ma dzięki matce, która urodziła się w Belfaście. W Ulsterze Benson grał głównie na pozycji centra, ale może też występować jako łącznik ataku.

23-letni McNabney, który gra w trzeciej linii, wcześniej znajdował się już w grupach treningowych reprezentacji Irlandii. Latem wrócił na boisko po roku przerwy spowodowanej urazem więzadła krzyżowego przedniego.

Powroty zawodników i straty kadrowe

Do kadry wrócili również filar Andrew Porter, zawodnik formacji młyna Ryan Baird oraz skrzydłowi Mack Hansen i Tommy O'Brien, którzy opuścili letnie mecze. Jednocześnie główny trener Andy Farrell nie będzie mógł liczyć na kapitana Caelana Dorisa z powodu kontuzji. Poza składem z powodu urazów znaleźli się między innymi łącznik ataku Jack Crowley, Jack Boyle, Harry Byrne, Jack Conan, Iain Henderson, Paddy McCarthy, Calvin Nash i Bryn Ward.

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Pod nieobecność Dorisa kapitanem drużyny będzie jego kolega z Leinsteru Dan Sheehan. Do składu włączono także łącznika młyna Jamisona Gibsona-Parka, choć w tym sezonie nie zagrał jeszcze dla Leinsteru.

Listopadowe mecze

6 listopada Irlandia zagra z Argentyną na Aviva Stadium w Dublinie, 14 listopada podejmie Fidżi, a 21 listopada — aktualnych mistrzów świata, Republikę Południowej Afryki. W przyszłym tygodniu zespół Farrella weźmie udział w finałowym weekendzie turnieju na Allianz Stadium w Londynie.

W letniej części Nations Championship Irlandczycy pokonali Australię i Japonię, ale przegrali z Nową Zelandią w trzecim meczu testowym.

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