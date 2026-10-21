Reprezentant Anglii w rugby Maro Itoje uzgodnił nowy kontrakt z Saracens, mimo zainteresowania klubów z francuskiego Top 14. Jak podaje The Guardian, nowa umowa 31-letniego rugbysty będzie prawdopodobnie obowiązywać do 2029 roku.

Kontrakt po zainteresowaniu z Francji

Poprzedni kontrakt Itojego, podpisany w 2024 roku, miał wygasnąć po przyszłorocznym Pucharze Świata. Publikacja zaznaczyła, że rozważano możliwy transfer zawodnika do francuskich Perpignan lub Bordeaux, jednak zdecydował się on pozostać w Saracens.

Itoje po raz pierwszy reprezentował Saracens w 2013 roku. Przedłużenie umowy jest ważne dla klubu, który przechodzi okres zmian pod kierownictwem Brendana Ventera. Venter poinformował, że zawodnik osiągnął porozumienie z właścicielem klubu, i nazwał Itojego mocnym rugbystą oraz liderem.

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Nowa umowa pozwoli Itojemu również kontynuować karierę międzynarodową w reprezentacji Anglii. Rozegrał 102 mecze w kadrze narodowej, a od debiutu w 2016 roku wystąpił w większej liczbie meczów testowych niż jakikolwiek inny rugbysta światowego rugby w tym okresie.

Odpoczynek i przygotowania

Latem Itoje opuścił mecze testowe Anglii z Republiką Południowej Afryki, Fidżi i Argentyną po oznakach zmęczenia w trakcie sezonu. W ubiegłym miesiącu powiedział, że tego lata po raz pierwszy od 2014 roku odbył pełny okres przygotowawczy z Saracens.

Rugbysta był również łączony z możliwym transferem do Francji w 2020 roku, gdy Saracens spadli z najwyższej ligi. W 2024 roku Itoje otrzymał rozszerzony kontrakt z reprezentacją Anglii o wartości 150 tys. funtów szterlingów i od tamtej pory pozostaje w gronie wybranych zawodników. Jednocześnie, według publikacji, obecne umowy z reprezentacją nie wykraczają poza przyszłoroczny Puchar Świata w Australii.

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