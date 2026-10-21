В Испании главный арбитр воскресного Эль Класико между «Барселоной» и «Реалом» на стадионе «Камп Ноу» может быть заменён. По данным Interia Sport, судейский комитет сначала выбрал на матч Хосе Эрнандеса Эрнандеса, однако он может не обслуживать игру.

Возможная замена арбитра

Interia Sport со ссылкой на мадридскую Marca пишет, что ситуация могла измениться после высказываний тренера «Реала» Жозе Моуринью. По словам Роберто Гомеса, судейский комитет стремится не давать португальскому специалисту дополнительных аргументов для критики.

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Эрнандес Эрнандес уже работал на матчах Эль Класико. По информации издания, комитет рассматривал его кандидатуру, в частности учитывая опыт работы арбитра на чемпионате мира. В то же время окончательно не исключено, что встречу проведёт другой судья.

Контекст перед матчем

В минувшие выходные болельщики «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» протестовали против президента Ла Лиги Хавьера Тебаса и судейства в чемпионате. Перед Эль Класико «Барселона» выиграла все 11 матчей сезона с преимуществом как минимум в два мяча. После девяти туров Ла Лиги «Реал» отставал от каталонской команды на шесть очков.

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