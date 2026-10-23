Джо Кордина согласовал условия возможного боя с Мэнни Пакьяо — BBC Sport

Бывший чемпион мира по версии IBF Джо Кордина согласовал условия возможного поединка против 47-летнего Мэнни Пакьяо в андеркарде боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа в Кардиффе, Великобритания. Об этом сообщает BBC Sport со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.

Переговоры продолжаются

По словам Хирна, команда Кордины согласовала условия боя с Пакьяо, однако окончательного подтверждения проведения поединка пока нет. Промоутер отметил, что переговоры о включении боя в вечер бокса находятся на продвинутой стадии.

Фьюри и Джошуа должны провести бой в тяжелом весе 11 декабря на стадионе Principality Stadium в Кардиффе. Билеты на вечер бокса были распроданы за один час, по данным BBC Sport. Другие поединки андеркарда еще не объявлены.

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Кордина может вернуться в Кардифф

34-летний Кордина родился в Кардиффе и ранее владел титулом IBF во втором полулегком весе. Последний раз он боксировал в родном городе в 2023 году, когда вернул пояс в поединке против Шавката Рахимова. В мае 2024 года валлиец потерял титул, уступив Энтони Какаче в Эр-Рияде.

Пакьяо был чемпионом мира в восьми весовых категориях. Его последний бой состоялся в июле 2025 года: филиппинец завершил вничью поединок с Марио Барриосом за титул в полусреднем весе. Если бой с Кординой состоится, это станет первым выступлением Пакьяо в Великобритании и его первым поединком против британца после победы над Рикки Хаттоном в 2009 году.

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