W Australii zawodniczka drugiej linii reprezentacji Anglii w rugby league Jasmine Strange wypada z Pucharu Świata z powodu poważnego urazu kolana, którego doznała na treningu. Główny trener zespołu Stuart Barrow nazwał stratę 23-letniej zawodniczki druzgocącym ciosem dla perspektyw reprezentacji w turnieju, informuje BBC Sport.

Uraz na treningu

Według Barrowa uraz wydarzył się podczas treningu defensywnego. Strange była w posiadaniu piłki, wykonała zwód i uszkodziła kolano. Trener zaznaczył, że incydent był niemal przypadkowy i stanowił rozczarowanie dla zespołu.

W ciągu siedmiu godzin od urazu zawodniczki wykonano badania obrazowe i otrzymano ich wyniki, które, według Barrowa, potwierdziły najgorsze obawy. Strange ma wieczorem wrócić do miejsca pobytu zespołu, gdzie otrzyma wsparcie od koleżanek z drużyny.

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Zastępstwo w składzie

Strange udanie zadebiutowała w reprezentacji Anglii w pierwszym meczu Pucharu Świata: zdobyła przyłożenie w spotkaniu z Walią, które Angielki wygrały 70:6. Zawodniczka występuje w australijskim klubie Sydney Roosters, a jej matka urodziła się w Yorkshire.

W najbliższym meczu z aktualnymi mistrzyniami świata — reprezentacją Australii w Perth — Strange zastąpi zawodniczka Leeds Rhinos Lucy Murray. Barrow poinformował, że zespół nie planuje powołać kolejnej zawodniczki do końca turnieju, ponieważ liczy na 23 zawodniczki uwzględnione w składzie.

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