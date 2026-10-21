В Австралии форвард второй линии сборной Англии по регбилиг Джасмин Стрейндж выбыла из Кубка мира из-за серьезной травмы колена, полученной на тренировке. Главный тренер команды Стюарт Барроу назвал потерю 23-летней игрока разрушительным ударом по перспективам сборной на турнире, сообщает BBC Sport.

Травма на тренировке

По словам Барроу, повреждение произошло во время оборонительной тренировки. Стрейндж владела мячом, выполнила финт и травмировала колено. Тренер отметил, что инцидент был почти случайным и стал разочарованием для команды.

В течение семи часов после травмы игрока провели сканирование и получили его результаты, которые, по словам Барроу, подтвердили худшие опасения. Стрейндж должна вернуться в расположение команды вечером, где ее поддержат партнерши.

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Замена в составе

Стрейндж удачно дебютировала за Англию в стартовом матче Кубка мира: она занесла попытку в игре против Уэльса, которую англичанки выиграли со счетом 70:6. Игрок выступает за австралийский клуб «Сидней Рустерс», а ее мать родилась в Йоркшире.

В ближайшем матче против действующих чемпионок мира — сборной Австралии в Перте — Стрейндж заменит форвард «Лидс Ринос» Люси Мюррей. Барроу сообщил, что команда не планирует вызывать другого игрока до завершения турнира, поскольку рассчитывает на 23 игроков, включенных в состав.

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