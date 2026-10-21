Polski klub piłkarski Raków z Częstochowy mianował Dawida Szwar gę głównym trenerem zespołu. O tym w oficjalnym komunikacie klubu z 21 października napisał Interia Sport. Szwarga już wcześniej prowadził zespół z Częstochowy, dlatego jest to jego drugi okres pracy w klubie.

Zmiana trenera

Przed mianowaniem Szwargi Raków zwolnił Tomasza Kaczmarka ze stanowiska pierwszego trenera po pięciu meczach. W środę, 21 października, klub ogłosił, że jego następcą zostanie Szwarga. Powodów zwolnienia Kaczmarka nie podano w krótkim komunikacie.

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Powrót do zespołu

Interia Sport nazywa mianowanie Szwargi oficjalną decyzją kadrową Rakowa. Portal zaznacza również, że trener miał już doświadczenie w pracy z zespołem z Częstochowy. Tym samym wraca do klubu po okresie pracy Kaczmarka, który trwał pięć meczów.

W chwili publikacji Interia Sport zapowiedziała, że dodatkowe informacje pojawią się później. W dostępnym komunikacie nie sprecyzowano warunków pracy nowego szkoleniowca, okresu jego nominacji ani składu sztabu trenerskiego.

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