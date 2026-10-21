Давід Шварґа вдруге очолив польський Ракув Ченстохова — Interia Sport

Польський футбольний клуб «Ракув» із Ченстохови призначив Давіда Шварґу головним тренером команди. Про це в офіційному повідомленні клубу 21 жовтня написало видання Interia Sport. Шварґа вже очолював команду з Ченстохови, тому це його другий період роботи в клубі.

Зміна тренера

Перед призначенням Шварґи «Ракув» звільнив Томаша Качмарека з посади першого тренера після п’яти матчів. У середу, 21 жовтня, клуб оголосив, що його наступником стане Шварґа. Причин звільнення Качмарека у короткому повідомленні не зазначили.

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Повернення до команди

Interia Sport називає призначення Шварґи офіційним кадровим рішенням «Ракува». Видання також зазначає, що тренер уже мав досвід роботи з командою з Ченстохови. Отже, він повертається до клубу після періоду роботи Качмарека, який тривав п’ять матчів.

На момент публікації Interia Sport анонсувала появу додаткової інформації згодом. У доступному повідомленні не уточнювали умови роботи нового наставника, термін його призначення або склад тренерського штабу.

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