Польский футбольный клуб «Ракув» из Ченстоховы назначил Давида Шваргу главным тренером команды. Об этом в официальном сообщении клуба от 21 октября написало издание Interia Sport. Шварга уже возглавлял команду из Ченстоховы, поэтому это его второй период работы в клубе.

Смена тренера

Перед назначением Шварги «Ракув» уволил Томаша Качмарека с должности первого тренера после пяти матчей. В среду, 21 октября, клуб объявил, что его преемником станет Шварга. Причины увольнения Качмарека в коротком сообщении не указали.

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Возвращение в команду

Interia Sport называет назначение Шварги официальным кадровым решением «Ракува». Издание также отмечает, что тренер уже имел опыт работы с командой из Ченстоховы. Таким образом, он возвращается в клуб после периода работы Качмарека, который продлился пять матчей.

На момент публикации Interia Sport анонсировало появление дополнительной информации позднее. В доступном сообщении не уточнялись условия работы нового наставника, срок его назначения или состав тренерского штаба.

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